وكالات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "تتخذ من أمن إسرائيل رهينة"، في إشارة إلى السياسات التي تعرقل فرص السلام.

وقال الوزير في لقاء مع إذاعة "فرانس إنتر"، إنه من غير الممكن بناء السلام والاستقرار على أساس العنف وانعدام العدالة"، داعيًا إلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين وتؤسس لسلام دائم في المنطقة.

وأضاف "باور"، خلال المقابلة ذاتها: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية، لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "أنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل".