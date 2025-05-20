مكتب نتنياهو يعلن عودة فريق التفاوض رفيع المستوى من الدوحة

وكالات



أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لإعادة الأسرى لدى حركة حماس، بناء على خطة ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط.



وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم نقل مقترح ويتكوف إلى حماس عبر الوسطاء لكنها لا تزال متمسكة برفضها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور ويبقى الفريق الفني.



ويشمل المقترح الأمريكي الجديد الذي قدمه مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إطلاق سراح نحو عشرة أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 15 أسيرًا لقوا حتفهم، مقابل هدنة مؤقتة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.



ويهدف المقترح إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى الحركة، وبدء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.