وكالات

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، إن حماس ستدفع ثمن تعنتها وستواجه قوة نارية و"سنوسع العملية البرية ونسيطر على مناطق إضافية".

وأشار زامير، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بحماس في غزة والحرب لم تنته بعد، مضيفا "ندمر البنية التحتية للمقاومة حتى يتم إخضاع حماس ونحن ندافع عن أنفسنا وعلينا أن نهاجم".

وأوضح زامير، أن أمام حماس خيار واحد وهو إطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس فإن الجيش سيعرف كيف يكيف عملياته.

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي، أن حماس هي المسؤولة عن الأوضاع الصعبة في غزة، قائلا إن جيش الاحتلال سيحافظ على أمن إسرائيل ومواطنيها.