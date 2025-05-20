حكومة الاحتلال: 93 شاحنة مساعدات أممية دخلت غزة اليوم

وكالات

أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إدخال 93 شاحنة تابعة للأمم المتحدة تحتوي على مساعدات إنسانية اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن رغم دخول أول شاحنة حليب أطفال إلى القطاع أمس منذ 2 مارس الماضي.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الثلاثاء، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع.

وكان المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري. وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.