عيدان ألكسندر: كنّا نجلس مع السنوار في شقق ومساجد وحتى في الشارع

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن الأسير عيدان ألكسندر، الثلاثاء، إنه كان محتجزا إلى جانب قياديين في حماس من بينهم الرئيس السابق للحركة الشهيد يحيى السنوار و"كنا نجلس في شقق ومساجد وحتى في الشارع".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفرجت حركة حماس، عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر المحتجز في غزة منذ أكتوبر 2023، بعد مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية برعاية قطرية وبريطانية، وفق ما ذكرته "رويترز".

وكشفت حماس على لسان متحدثها جهاد طه، أن إطلاق سراح الأسير الأمريكي يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق مفاوضات لصفقة شاملة، موضحا أن الحركة تتوقع إعلانا أمريكيا بشأن إطلاق مفاوضات شاملة تفضي إلى وقف الحرب.

وطالبت حماس، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بما اتفقت عليه مع الحركة.