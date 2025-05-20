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ألمانيا: العقوبات الأوروبية ستبقى على بشار الأسد وأعوانه

08:18 م الثلاثاء 20 مايو 2025

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وكالات

قال المبعوث الألماني الخاص لسوريا ستيفان شنيك، الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية ستبقى على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأعوانه.

وأكد شنيك، أن ألمانيا تدعم السوريين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعملية سياسية شاملة ومصالحة بعد سنين نظام الأسد المظلمة.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس، إن التكتل اتخذ اليوم قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مضيفة "نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية".

وأشارت كالاس، إلى أنه لطالما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين على مدار الـ 14 عاما الماضية وسيواصل ذلك.

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ألمانيا العقوبات الأوروبية بشار الأسد
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