وزير الخارجية الأمريكي: النظام السوري قد ينهار خلال أسابيع

القاهرة- مصراوي

تحدّث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن النظام المؤقت المُقام في سوريا، قائلاً: "تقييمنا هو أن الحكومة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع، وليس عدة أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة بحجم كارثي قد تعني تفكك الدولة بالكامل".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك تحولًا قد حدث بالفعل في سوريا، مشيرًا إلى أن الوضع لا يخلو من التعقيدات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: إن "الخبر السيئ هو أن المسؤولين الجدد في سوريا لم يتمكنوا من اجتياز إجراءات الكشف الأمني التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ما يثير مخاوف بشأن تعاملنا معهم".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لكن الخبر الجيد هو أن هناك فرصة لنجاح هذا التحول، وقد لا ينجح. لو لم نتواصل معهم على الإطلاق، لكان من المتوقع أن يفشل الأمر تمامًا، وكنا نظن أن النظام الجديد، نظرًا للتحديات الهائلة التي يواجهها، سينهار خلال أسابيع فقط".

وتطرق الوزير إلى النسيج الاجتماعي السوري، مؤكدًا: "الأمر الإيجابي الآخر أن سوريا تمتلك هوية وطنية جامعة؛ فقد عاش فيها المسلمون السنة والشيعة، والمسيحيون، والعلويون، واليهود، والأكراد، جنبًا إلى جنب لسنوات طويلة تحت مظلة الهوية السورية. لكن بشار الأسد دمّر هذا التعايش، وسعى إلى تأجيج الانقسامات والتحريض بين المكونات المختلفة للشعب السوري".