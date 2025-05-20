السودان.. الجيش يعلن سيطرته على كامل ولاية الخرطوم

وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء، اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر مليشيا الدعم السريع، مجددا عهده مع الشعب بمواصلة جهوده حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل.

وأشار الجيش السوداني، إلى أن قواته سيطرت على مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة الصالحة جنوبي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن الجيش والقوات المساندة له دحروا الدعم السريع في وسط البلاد وقريبا سيتجهون لتحرير كامل كردفان ودارفور.