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الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات عن سوريا

07:41 م الثلاثاء 20 مايو 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس، إن التكتل اتخذ اليوم قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مضيفة "نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية".

وأشارت كالاس، إلى أنه لطالما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين على مدار الـ 14 عاما الماضية وسيواصل ذلك.

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