حماس تكذّب نتنياهو: لم تدخل حتى الآن أي شاحنة مساعدات إلى غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الثلاثاء، إن استمرار تواجد الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية محاولة مكشوفة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي والتظاهر الكاذب بالمشاركة في المفاوضات.

وأكدت حماس، أن نتنياهو يمدد إقامة وفده يوما بيوم في الدوحة دون الدخول في أي مفاوضات جادة ولم تجر أي مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضي، مشددة على أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع.

وأوضحت حماس، أن تصعيد العدوان الإسرائيلي وارتكاب المجازر بالتزامن مع الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر يفضح نوايا نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسكه بخيار الحرب والدمار.

وأشارت حماس، إلى أن اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار يعد إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعما متزايدا لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة، مضيفة "نثمن جهود الوسطاء ونؤكد استمرارنا في التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال ورفع الحصار وإدخال المساعدات والبدء بإعادة إعمار".