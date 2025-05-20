وكالات

هنّأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أجهزة الشاباك والشرطة الإسرائيلية على إحباط محاولة لإيذائه من قبل إيران، بعد إعلان القبض على عملاء إسرائيليين خططوا لاستهدافه.

وقال كاتس، إن إيران تعمل على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قادة ومواطني إسرائيل بطريقة مباشرة وعبر كيانات إرهابية تدعمها، مؤكدا أنه "لن يردعني أي تهديد وسأعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وسنقطع رأس الأخطبوط الإيراني وأذرعه الإرهابية".

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال شابين بعد الاشتباه في قيامهما بأعمال تجسس لصالح إيران.

وذكر جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن اعتقال الشابين من بلدة نيشر، جاء بعد محاولتهما مراقبة منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتركيب كاميرات في محيطه.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن أحد المعتقلين كان على اتصال بجهات إيرانية ونفّذ مهما مقابل مبالغ مالية، موضحة ان من بين هذه المهام نقل طرد مشبوه يشتبه في احتوائه على متفجرات.

وكشف التحقيق، عن محاولات سابقة لتنفيذ عمليات مماثلة، إذ قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن الحادث الأخير يضاف إلى 20 حالة تجسس أخرى تم إحباطها منذ بداية الحرب في غزة.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إيران بتجنيد إسرائيليين لإيذائه، مضيفا "سأواصل أداء مهامي ولن يخيفني أي تهديد".