وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن موظفي السفارة الأمريكية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها.

وأكد روبيو، أنه سيكون لرفع العقوبات تأثير مباشر على السماح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ إجراء على مستوى الكونجرس وعلى نطاق أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري.

وأوضح روبيو، أن سبب تأخر فتح السفارة الأمريكية في سوريا هو المخاوف الأمنية لأن سوريا غير مستقرة، مؤكدا أن النتيجة في سوريا لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان.