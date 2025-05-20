وزير الخارجية الأمريكي: التوصل لاتفاق نووي مع إيران لن يكون سهلًا

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك لن يكون سهلا.

وأشار روبيو، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.

وقبل نحو أسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا "نوعا ما" على شروط اتفاق نووي، مقدما قدرا من الثقة بأن التوصل إلى اتفاق بات يستحوذ على قدر أكبر من التركيز.

ووصف ترامب، في حديث مع الصحفيين في نقاش مائدة مستديرة للأعمال في العاصمة القطرية، الدوحة، المحادثات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها "مفاوضات جادة للغاية" من أجل "سلام طويل الأمد" وأنها تواصل التقدم.

ورغم ذلك شدد الرئيس، أثناء زيارته للدول الخليجية الأسبوع الماضي، على أن اتخاذ إجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية يظل محتملا إذا فشلت المحادثات.

وذكر ترامب في فعالية تجارية: "لقد وافقت إيران على الشروط نوعا ما: إنهم لن يصنعوا، ما أصفه بطريقة ودية، غبارا نوويا. ولن نتسبب في أي غبار نووي في إيران".

وأشار إلى توافق متنام مع الشروط التي يسعى إليها، دون أن يتطرق إلى التفاصيل.