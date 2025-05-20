وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، إنه ناقش خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوربيين تعليق الشراكة مع إسرائيل، مؤكدا أن بلاده ستفعل ما يلزم لوضع حد لمسار حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية ومنع المساعدات عن قطاع غزة.

وأوضح لامي، أن بريطانيا لا توافق على المسار الذي اتخذته حكومة نتنياهو وكانت تأمل أن يحدث اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر خرقا، مضيفا "لا أعتقد أننا قريبون من اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أنه ندد بما فعلته حماس ولكن من غير المقبول أخلاقيا مواصلة إسرائيل حصار قطاع غزة وغلق المعابر الإنسانية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتوقف نتنياهو عن مساره والحكومة الإسرائيلية هي التي ستحاسب إذا لم تتصرف.