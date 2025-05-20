"لابوبو" تهزم ترامب.. طوابير في بريطانيا وأمريكا لشراء العروسة الصينية

القاهرة- مصراوي

اجتاحت دمى "لابوبو" الصغيرة – التي تشبه الغول وتُعلّق على الحقائب – عالم الموضة مؤخرًا، لتصبح من أكثر الإكسسوارات رواجًا بين المشاهير وعشاق الأناقة حول العالم. لتصبح حديث الساعة فيما بعد.

ظهرت "لابوبو" للمرة الأولى عام 2015 ضمن سلسلة كتب أطفال بعنوان "الوحوش" من تأليف الكاتب كاسينج لونج، الذي استلهم شخصياته من الأساطير الإسكندنافية. ورغم كونها شخصية جانبية في البداية، اشتهرت "لابوبو" بمواقفها الطريفة، إذ كانت تحاول دومًا مساعدة الآخرين، لكنها تقع في المشكلات دون قصد.

في عام 2019، وقّع لونغ عقدًا مع شركة الألعاب الصينية "بوب مارت"، لتتحول "لابوبو" إلى أبرز نجوم السلسلة، بفضل تصميمها الفريد المغطى بالفرو وابتسامتها الماكرة التي تخفي شخصية طيبة القلب.

ووصفت إميلي بروغ، رئيسة قسم الترخيص في "بوب مارت" بأمريكا الشمالية، شخصية "لابوبو" بأنها "ذات نوايا حسنة، رغم مظهرها الظريف والمخادع في آنٍ واحد، إلا أنها تسعى دائمًا لنشر الفرح".

وفي عام 2023، ارتفعت شعبية "لابوبو" بشكل غير مسبوق بعد إطلاق سلسلة المفاتيح الخاصة بها، التي نفدت من الأسواق خلال 30 دقيقة فقط من طرحها. وتحولت تلك السلاسل إلى صيحة في عالم الموضة، إذ ظهرت في حقائب مشاهير عالميين، من بينهم: ريانا، كيم كارداشيان، ليسا وروزي من فرقة BLACKPINK، ودوا ليبا.

وتعتمد "بوب مارت" في تسويق دمى "لابوبو" على نظام "الصندوق الأعمى"، حيث لا يعلم المشتري أي نسخة من الدمية سيحصل عليها، ما يضيف عنصر التشويق ويشجع المستهلكين على الشراء المتكرر.

بينما في 25 أبريل 2025، أطلقت "بوب مارت" مجموعة جديدة بعنوان "الوحوش المتحمسة للطاقة الكبيرة"، تضم سبع دمى تعبّر عن مشاعر متنوعة مثل: الحب، السعادة، الولاء، الصفاء، الأمل، الحظ، إلى جانب نسخة نادرة وسرية تتميّز بفرائها الأسود وأسنانها متعددة الألوان.

وسجلت هذه السلسلة أرقامًا قياسية في المبيعات، ليس فقط عبر الإنترنت، بل أيضًا في المتاجر الفعلية داخل الولايات المتحدة، التي شهدت طوابير طويلة من الزبائن. كما حققت مبيعات ضخمة على منصة إعادة البيع "StockX"، متفوقة على منتجات شهيرة مثل أجهزة "بلاي ستيشن 5" ودمية "باربي" الخاصة بـ "ليبرون جيمس".

وحققت شركة "بوب مارت" نموًا هائلًا في الأسواق العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة. ففي عام 2024 وحده، جنت دمى "لابوبو" نحو 3 مليارات يوان (410 ملايين دولار) من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 13.04 مليار يوان (1.8 مليار دولار).

ورغم تحديات الأسواق مثل تراجع ثقة المستهلكين والحرب التجارية بين بكين وواشنطن بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أن "لابوبو" واصلت تحقيق نمو لافت. وقد ارتفعت إيرادات الشركة خارج الصين بنسبة 375.2% لتصل إلى 5.07 مليار يوان (703 ملايين دولار)، كما قدّرت أبحاث "سيتي جروب" أن نمو إيرادات "بوب مارت" في أمريكا بلغ بين 895% و900% خلال عام واحد.

ورغم النجاح الساحق حول العالم، قررت شركة "بوب مارت" إيقاف مبيعات دمى "لابوبو" داخل المتاجر البريطانية بعد فوضى عارمة شهدتها البلاد. فخلال الأسابيع الماضية، غصت المتاجر بطوابير ضخمة من الزبائن، ووصل الأمر إلى حد استدعاء حراس أمن بأسلوب "النوادي الليلية" لتنظيم الطوابير ومنع التجمهر.

وكانت شرارة هذه الفوضى منشورًا على "إنستغرام" من كيم كارداشيان، أبدت فيه إعجابها بالدمية، ما أدى إلى تدافع غير مسبوق على الشراء. وخلال ساعات فقط، امتلأت المتاجر بطوابير هائلة، ونفدت المنتجات فورًا سواء عبر الإنترنت أو داخل المتاجر.

وأكدت الشركة أن دمى "لابوبو" لن تكون متاحة مؤقتًا في بريطانيا، في محاولة لاحتواء الأزمة وإعادة تنظيم عملية البيع.