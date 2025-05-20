وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الثلاثاء، إن السويد ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

واتخذت دول أوروبية عدة، إجراءات تصعيدية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتهاكات في غزة؛ إذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تعليق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، مهددًا باتخاذ خطوات أخرى إذا واصلت إسرائيل نهجها.

وأشار إلى أنه من غير الممكن المضي قدمًا في مناقشات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع حكومة بنيامين نتنياهو التي "تنتهج سياسات فاضحة في الضفة الغربية وغزة".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى، مستشهدًا بأن كل الأسرى تقريبًا في غزة أُفرِج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة.

واعتبر ستارمر، أن خطة إسرائيل لن تقصي حركة حماس ولن تجلب الأمن، كما علق على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تطهير غزة، قائلًا إنه " تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران"، مضيفًا "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي".

وشدد ستارمر على أن حل الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، مؤكدًا أن هناك التزام بريطاني بحل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إنه يجب على مجلس العموم البريطاني بأكمله التنديد بأفعال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومنعه وصول المساعدات لقطاع غزة.