وكالات

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ 18 شهرًا.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الأمم المتحدة حصلت أيضًا على الإذن لتسلم أول 5 شاحنات دخلت قطاع غزة الاثنين، بعد نحو شهرين ونصف على إغلاق الاحتلال جميع المعابر الرئيسية للقطاع.

وأمس الاثنين، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن 5 شاحنات محملة بالمساعدات دخلت إلى غزة، وذلك نقلًا عن الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبه علق كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة في تصريحات للوكالة ذاتها: "ما أدخلته إسرائيل من مساعدات لغزة اليوم نقطة في بحر"، مؤكدًا أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة من الغد.

وذكرت 12 الإسرائيلية، أن قرار إدخال المساعدات لقطاع غزة جاء جزءًا من العملية التي أدت إلى إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي الأخير لدى حركة حماس عيدان ألكسندر.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لممارسة ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب.