الشيباني: تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن، وإن البلدين حققا معا نجاحًا مشتركًا برفع العقوبات عن دمشق.

وأوضح الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عُقِد اليوم الثلاثاء في قصر تشرين بدمشق، أن الجانبين بحثا ملفات الطاقة والنقل ووقعا في عمان مذكرة تفاهم بإنشاء مجلس تنسيق عال بين الطرفين.

وأضاف "العلاقات بين سوريا والأردن تبشر بازدهار شعوب المنطقة"، مشيرًا إلى أن دمشق تنسق مع عمان في الجانب الاقتصادي منذ اليوم الأول.

وقال وزير الخارجية السوري، إن رفع العقوبات عن دمشق سيجلب مزيدًا من الفرص، مؤكدًا أن هناك تواصلًا مع تركيا ودول الخليج للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة.

وتابع الشيباني: "نثمن موقف الأردن من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد دول المنطقة بأسرها، ونحن نريد سوريا دولة موحدة آمنة مستقرة، ونريد توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وسلوك إسرائيل يتعارض مع ذلك".

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعها مع سوريا عبر تعاون شامل ينعكس بالخير على الجميع، موضحًا أن عمان دمشق اتفقتا على خارطة طريق للتعاون في مجالات الصحة والمياه والنقل والطاقة.

وأكد الصفدي، خلال المؤتمر الصحفي، أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا ليست قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية، مشددًا على رفض جميع الذرائع الإسرائيلية للتدخل في سوريا، إذ تحاول إسرائيل التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع التقسيم.