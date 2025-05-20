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هولندا: نضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

04:20 م الثلاثاء 20 مايو 2025

هولندا

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وكالات

قال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، إن القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا على نطاق واسع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، أن الضغط يتزايد على إسرائيل والمساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لا تزال قليلة جدا، موضحا أنه يجب السماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة.

وأكمل: "نضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن بلاده تدعو مع فرنسا ودول أخرى إلى فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

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هولندا الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
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