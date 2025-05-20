وزير الخارجية الأردني: نرفض الذرائع الإسرائيلية للتدخل في سوريا

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعها مع سوريا عبر تعاون شامل ينعكس بالخير على الجميع، موضحًا أن عمان دمشق اتفقتا على خريطة طريق للتعاون في مجالات الصحة والمياه والنقل والطاقة.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني عُقِد اليوم الثلاثاء في قصر تشرين بدمشق، إن سوريا تمر في مرحلة تاريخية وسنكون خلالها السند والداعم لمواجهة كل التحديات وصولًا لسوريا حرة مستقرة موحدة.

وتابع: "نتشاطر مع سوريا التحديات والفرص وما يهدد أمنها واستقرارها يهدد أمننا واستقرارنا. نقف بالمطلق إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا ليست قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية.

وشدد وزير الخارجية الأردني، على رفض جميع الذرائع الإسرائيلية للتدخل في سوريا، إذ تحاول إسرائيل التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع التقسيم، موضحًا أن استقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها

وهنئ الصفدي الشعب السوري على رفع العقوبات عن بلاده، قائلًا إنه لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا.

وزار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دمشق اليوم الثلاثاء، ترأس خلالها وفدًا وزاريًا يضم كلًا من وزير المياه والري رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزيرة النقل وسام التهتموني.