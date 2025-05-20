الاتحاد الأوروبي يقترب من رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وكالات

اقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوة تاريخية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم جهود التعافي في البلاد بعد سنوات من الحرب، وفقًا لما أفاد به دبلوماسيون أوروبيون اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر، فقد توصل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق مبدئي حول إنهاء العقوبات، ومن المنتظر أن يُعلن وزراء الخارجية القرار بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكانت وثيقة مسربة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" قد كشفت مؤخرًا أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اقترحت تخفيفًا إضافيًا للعقوبات، يسمح بتمويل وزارتين سوريتين تعملان في مجالات إعادة الإعمار والهجرة.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خفّف بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، فإن بعض الدول الأعضاء طالبت بخطوات أوسع لتسهيل الانتقال السياسي ودعم الاستقرار في سوريا.

وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه سيعمل على إنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق مع قرب موعد مراجعتها.

يُذكر أن البنك الدولي قد قدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.