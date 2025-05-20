نتنياهو يهاجم بريطانيا وفرنسا وكندا بعد التلويح بفرض عقوبات

وكالات

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا وفرنسا وكندا، بشأن العقوبات التي لوحت بها الدول الثلاث بهدف الضغط على تل أبيب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في بيان مساء الاثنين، إن تصريحات بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن إنهاء العمليات العسكرية في غزة، بمثابة منح حركة حماس "جائزة كبرى"، مضيفًا "لا يمكن توقع أن تقبل أي دولة أي شيء أقل من ذلك، وإسرائيل يقينًا لن تقبل".

وصرح أن الحرب الدائرة في غزة "يمكن أن تنتهي غدًا إذا تم إطلاق سراح الأسرى المتبقين وألقت حماس أسلحتها وتم نفي قادتها"، مشيرًا إلى ضرورة "جعل غزة منطقة منزوعة السلاح".

وأمس الاثنين، صدر بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، هددوا فيه بأنه "سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وعارضت الدول الثلاث توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مضيفين "قد نتخذ إجراءات بينها فرض عقوبات".