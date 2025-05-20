رئيس وزراء قطر: سلوك إسرائيل العدواني يقوض جهود السلام في غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطع غزة هو "سلوك عدواني" يؤدي إلى تقويض جهود السلام في القطاع بعد إفراج حركة حماس عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وصرح آل ثاني، خلال افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في الأسابيع القليلة الماضية لم تسفر عن أي نتيجة بسبب "خلافات جذرية بين الأطراف".

وتابع: "أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئي قد يؤدي إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط لإنهاء الحرب وتحرير جميع الأسرى. لم نتمكن من سد هذه الفجوة الجوهرية".

وذكر المسؤول القطري، أنه "عندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابًا لوقف هذه المأساة، إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفًا"، مؤكدًا أن هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام.

وتصاعدت حدة الإدانات الدولية بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بدء عملية جديدة في قطاع غزة أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، وسط تحذيرات دولية من مجاعة تلوح في الأفق.