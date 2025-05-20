"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة أسبوعين آخرين

فرانكفورت- (د ب أ)

مددت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوعين آخرين.

وأعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء في فرانكفورت أن شركاتها لن تُسيِّر طائرات إلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 8 يونيو/حزيران المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية.

وبدأت لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب منذ مطلع مايو الجاري، عندما سقط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن جوريون.

وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة "لوفتهانزا" بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" و"سويس" و"بروسلز" و"أوستريا" و"يورووينجز"، و"إيتا" و"لوفتهانزا كارجو".

وقالت المجموعة إن الركاب المتضررين يمكنهم إلغاء تذاكر الطيران التي اشتروها مسبقا مجانا أو إعادة حجزها لرحلة لاحقة.