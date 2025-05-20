الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم

وكالات

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، أنه يحقق تقدمًا ميدانيًا متسارعًا في ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن قواته باتت على مشارف استعادة السيطرة الكاملة على الولاية، في إطار عملية عسكرية مستمرة ضد قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد الركن نبيل عبد الله، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة تواصل تقدمها بثبات، وتقترب من تطهير ولاية الخرطوم بشكل كامل من الميليشيات المتمردة".

وأشار إلى أن العمليات العسكرية تتركز حاليًا في جنوب وغرب مدينة أم درمان، لافتًا إلى أن "الجيش يواصل دكّ مواقع المتمردين في مناطق صالحة والمناطق المجاورة لها".

وأكد عبد الله أن "العمليات متواصلة دون توقف، وتستهدف أوكار الميليشيات في كل المواقع التي تتحصن بها داخل الخرطوم وخارجها"، واصفًا المعارك التي يخوضها الجيش بأنها "لحظات مجيدة تُضاف إلى سجل التاريخ الوطني".