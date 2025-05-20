الأمم المتحدة: ما حدث في 7 أكتوبر لا يبرر القتل الجماعي

وكالات

قالت الأمم المتحدة، إن ما حدث في 7 أكتوبر لا يبرر القتل الجماعي ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنها تأمل إدخال المساعدات الطبية الضرورية إلى غزة.

وأضافت المتحدثة أنه يجب إدخال التجهيزات الطبية إلى قطاع غزة، موضحة أن عمال الإغاثة بغزة بحاجة لدعم ولوقف إطلاق النار ليتمكنوا من العمل.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال يتحدث عن دخول 9 شاحنات غذاء أطفال من 44 ألفا كان يجب دخولها خلال 80 يوما.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا.

وتابع: "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإنسانية المتواصلة"، مطالبا بتحرك دولي فوري لفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية قبل فوات الأوان.