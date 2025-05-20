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رئيس وزراء قطر: تقديم طائرة لترامب "أمر طبيعي" يحدث بين الحلفاء

12:01 م الثلاثاء 20 مايو 2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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وكالات

علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ما تم تداوله بشأن منح الدوحة طائرة "بوينغ 747-8" كهدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنه "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء".

وأضاف آل ثاني، خلال منتدى اقتصادي عُقِد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء: "عندما يتعلق الأمر باتهامات سابقة بالرشوة فإنه لا يوجد دليل على ارتكاب قطر أي خطأ".

وتابع: "آمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى قطر باعتبارها شريكًا موثوقًا في الدبلوماسية لا يحاول شراء النفوذ".

ومن جانبها، نفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الاثنين، التقارير التي تفيد بأن العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة الرئيس دونالد ترامب طائرة فاخرة، والتي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال ولاية ترامب الثانية.

و صرّحت ليفيت، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن ترامب اعتزامه قبولها هي "مشروع القوات الجوية" وأن الرئيس الأمريكي"لا علاقة له بها"، وانتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" حول هذه الهدية.

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محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر منح الدوحة طائرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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