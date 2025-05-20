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إعلام عبري: الكنيست يوافق على تمديد الخدمة الاحتياطية

11:56 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

الكنيست

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وافقت على تمديد الخدمة الاحتياطية.

وقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هي قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات.

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الكنيسة تمديد الخدمة الاحتياطية جيش الاحتلال
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