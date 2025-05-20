كييف تعلن إسقاط 35 من أصل 108 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 35 من أصل 108 طائرات مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 108 طائرات مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق بريانسك وشاتالوفو وأوريول وميلروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من تحييد 93 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد" (وطرازات أخرى) في شرق وشمال ووسط أوكرانيا.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أسقطت 35 طائرة مسيرة بنيران الدفاعات الجوية.

وقال البيان إن 58 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق دونيتسك، ودنيبروبيتروفسك، وسومي، وجيتومير، نتيجة للهجوم الروسي.