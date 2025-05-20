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إغلاق سوق بعد تساقط المانجو على رؤوس السودانيين.. ورواد مواقع التواصل: "أسباب فاكهية قاهرة" (فيديو)

11:44 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

حبات مانجو تتساقط على رؤوس السودانيين

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وكالات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية، ظهر فيه تساقط كميات كبيرة من ثمار المانجو على رؤوس الناس في سوق شعبي بمدينة قيسان الواقعة جنوب شرقي ولاية النيل الأزرق في السودان.

وفي حادثة غير مألوفة وبعد أن تسببت رياح نشطة في تساقط كميات كبيرة من المانجو، اضطرت السلطات السودانية إلى إغلاق السوق موقتًا كإجراء احترازي، على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات.

وعلق السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار إغلاق السوق؛ قائلين على سبيل المزاح إنه جاء "لأسباب فاكهية قاهرة".

وتفاجئ التجار والمتسوقون بعاصفة مباغتة اجتاحت المدينة ولم تحمل معها الغبار كما جرت العادة بل على العكس تساقطت حبات مانجو كثيرة من الأشجار.

وتفاعل السودانيون مع الفيديو الذي انتشر بسرعة، إذ اعتبر أحدهم أن الحادثة هبة من الله، قائلًا: "بلد حباها الله بكل هذه الخيرات جنة الله في الأرض ما الذي ينقصها لتنهض؟".

وعلق آخر: "في قيسان، المانجو تأتي إليك دون عناء"، فيما رأى آخرون في الحادثة "حصاداً مجانياً من السماء"، بل ذهب بعضهم إلى القول إن "المانجو ضاقت ذرعاً بالانتظار، فقررت السقوط بنفسها!".

وتعتبر ولاية النيل الأزرق من أبرز مناطق إنتاج المانجو في السودان، الذي يحتل المرتبة الثانية عربيًا في إنتاج هذه الفاكهة الاستوائية.

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