مقتل صهر مسؤول عسكري إسرائيلي بارز خلال اشتباكات في غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،أمس الإثنين، مقتل جندي خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش، إن الجندي هو الرقيب يوسف يهودا شيراك (22 عامًا)، من مستوطنة حرشة في الضفة الغربية، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.

وذكر جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو صهر يهودا إلياهو، المدير العام لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية. ولم يكشف الجيش أي تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله.

وشيراك هو أول جندي إسرائيلي يُقتل منذ بدء عملية "عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال، السبت، في قطاع غزة كجزء من عملية تكثيف الهجمات العسكرية في القطاع.