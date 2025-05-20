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الأونروا: الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن هو القنابل

10:28 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

الأونروا

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غزة- ( د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن هو القنابل ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان آمن.

ورجحت الأونروا، في منشورعلى صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، أن يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكتوبر 2023.

وأضافت: "أسفر القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد جماعي".

ولفتت الأونروا إلى أن السلطات الإسرائيلية عمدت منذ 11 أسبوعاً على إغلاق جميع الإمدادات إلى غزة.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي.

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الأونروا غزة القنابل أزمة إنسانية
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