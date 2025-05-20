فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غير كافٍ.

ودعم نويل بارو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترامها حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الاثنين، بأن 5 شاحنات محملة بالمساعدات دخلت إلى غزة، وذلك نقلًا عن الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبه علق كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة في تصريحات للوكالة ذاتها: "ما أدخلته إسرائيل من مساعدات لغزة اليوم نقطة في بحر"، مؤكدًا أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة من الغد.

ولم تكن فرنسا الوحيدة التي طالبت بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إذ طالبت إيرلندا وهولندا، في وقتٍ سابق، بمراجعة الاتفاقية التي تتضمن بنودًا لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مصدر أوروبي أمس.