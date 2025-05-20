كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 975 ألفا و800 فرد، من بينهم 1030 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10834 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و22567 مركبة قتالية مدرعة، و28067 نظام مدفعية، و1388 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1167 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و36621 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و49093 من المركبات وخزانات الوقود، و3894 من وحدات المعدات الخاصة.