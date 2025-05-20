نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها

وكالات

أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشدة تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان ضد تل أبيب وجنودها "الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا"، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو، إن "جولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديًا بزة عسكرية وصل لحضيض جديد".

وتابع: "جولان قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربًا ونعمل على تحرير أسرانا وهزيمة حماس"، وفق زعمه.

وانتقد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان حكومة الاحتلال بشن حرب إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 شهرًا.

وقال جولان، إن "الدولة العاقلة لا تشن حروبًا ضد المدنيين ولا تقتل الرضع كهواية أو تتخذ من ترحيل السكان هدفًا لها"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتجه لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، "الحكومة مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرًا على وجودنا".