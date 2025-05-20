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جانتس يدعو جولان للتراجع عن تصريحاته عن حكومة نتنياهو

09:48 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

بيني جانتس

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وكالات

دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني جانتس نظيره يائير جولان إلى التراجع والاعتذار لمقاتلي الجيش الإسرائيلي عن تصريحاته المتطرفة والكاذبة، حسب وصفه.

وسبق أن اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة، مشيرا إلى أن إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".

كما اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي أن إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد بجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.

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بيني جانتس زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي الاعتذار لمقاتلي الجيش الإسرائيلي سوية للحرب في غزة
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