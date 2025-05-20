وزير خارجية اليونان يصف الحرب في غزة بـ"الكابوس"

نيويورك- (أ ب)

قال وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس إن العالم يواجه أكثر الأوقات اضطرابا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى وجود مفترق طرق في مسيرة الديمقراطية، ومؤكدا أن أوروبا تواجه "أزمة في الهوية السياسية".

وتناول جيرابيتريتيس في مقابلة واسعة النطاق مع وكالة أسوشيتد برس اثنين من النزاعات الكبرى في العالم، قائلا إن "الكابوس" وتزايد عدد القتلى في غزة يجب أن ينتهي، وأن اليونان تقف إلى جانب أوكرانيا.

كما أشار إلى أن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية ليست "أخبارا جيدة".

وقال جيرابيتريتيس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، إن التفاوتات بين الدول والأفراد تشكل تحديا لـ"جوهر الديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفا أنه نتيجة لذلك، "دخلنا عصرا يهيمن فيه الشعبويون والخطباء المضللون على الحكم".

وأضاف أن الاضطرابات العالمية نتيجة أيضا للتكنولوجيا والتنقل العالمي، مما يعني أن كل تحد، من الأوبئة إلى المناخ والهجرة، يؤثر على الجميع. ويأتي هذا الاضطراب أيضا بعد أزمة في التعاون الدولي والإيمان بالمنظمات الدولية التي فشلت في معالجة التحديات في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، أكد جيرابيتريتيس أن اليونان تؤمن بأن "الديمقراطية لديها آلية تصحيح ذاتي"، وأن ما هو مطلوب في هذه المرحلة الصعبة هو قيادة قوية من الدول الكبرى والمنظمات الدولية "لجعل الناس يؤمنون بالهدف النبيل وهو العيش معا في سلام وازدهار".

وقال وزير الخارجية اليوناني إن اشتراط الاتحاد الأوروبي بأن تُتخذ القرارات بالإجماع من قبل أعضائه الـ27، مما يمنح دولة واحدة حق الفيتو، أصبح عقبة أمام اتخاذ القرار.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الفيتو يعكس مصالح وطنية يجب أن تكون في صلب السياسة الأوروبية.

وقال جيرابيتريتيس إنه في الوقت الحالي، تعاني أوروبا من "أزمة في الهوية السياسية".

وأضاف: "يبدو أننا في بعض الأحيان ننسى ما هي العناصر الأساسية التي جمعتنا كأوروبيين، ونعاني من بعض الاختلافات والصراعات. ونحن الآن نعاني من متلازمة ما بعد الصدمة عقب الحرب في أوكرانيا. لذلك أعتقد أن أوروبا بحاجة مرة أخرى إلى إيجاد صمودها وهويتها."

وأكد أن اليونان تقف إلى جانب أوكرانيا لأنها تدعم سيادة القانون وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما قال جيرابيتريتيس إن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى أن اليونان تدعم حل الدولتين، وقد ناقشت هذا الحل وإعادة إعمار غزة بشكل موسع مع كلا الطرفين، وترى نفسها كوسيط "نزيه".

وأضاف: "نرغب في أن نكون مشاركين بنشاط، ولكن لنكن صادقين تماما، ليست مسألة من يتوسط، بل مسألة وقف هذا الكابوس."

ووصف قتل حركة حماس لـ1200 شخص وأخذها رهائن من إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 بأنه عمل غير إنساني تماما، وقال: "لا أستطيع حقا أن أتحمل ما يحدث الآن في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أكثر من 53 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة هناك، التي لا تفرق في إحصاءاتها بين المدنيين والمقاتلين.