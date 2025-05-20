جولان: الحكومة الإسرائيلية عاجزة وتشكل خطرا

وكالات

انتقد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنها مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود إسرائيل.

ويوم أمس دعا جولان إلى إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".

وبحسب جولان، فإن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مضيفا أن المنطقة تتقدم إلى الأمام، في حين تظل إسرائيل عالقة وتتحمل وحدها التبعات.