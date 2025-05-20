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وزير المالية الإسرائيلي: بن غفير مجرم ولا يجوز له تسريب معلومات

08:53 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على استعار الخلاف مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال سموتريتش: إن بن غفير مجرم ولا يجوز له تسريب معلومات من مجلس الوزراء، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن الأمريكيين لم يغيروا موقفهم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا في قطاع غزة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة غارات مكثفة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

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