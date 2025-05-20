وزير المالية الإسرائيلي: إذا سيطرنا على 75% من غزة ستنهار حماس



وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن احتلال 75% من قطاع غزة وفرض ضغط عسكري متواصل ومكثف على حركة حماس سيؤدي إلى انهيارها.

وشدد سموتريتش على أن السيطرة على الجزء الأكبر من القطاع ستسمح لإسرائيل بقطع خطوط الإمداد والتمويل عن حماس، مما سيضعف قدراتها التنظيمية والعسكرية بشكل كبير.

أشار إلى أن استمرار الضغط العسكري المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات البرية، سيؤدي إلى تآكل معنويات عناصر الحركة، وربما يؤدي إلى تفككها أو استسلامها، وفقا لروسيا اليوم.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية ستكون حاسمة في القضاء على التهديد الذي تمثله حماس على الأمن الإسرائيلي، وأنها تتطلب التزاما طويل الأمد وجهودا عسكرية مكثفة.

ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد تغيير فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن حماس تطالب بإنهاء الحرب.

وقال: إن الجيش الإسرائيلي سيسوي المنطقة بين محوري موراج وفيلادلفيا وستدخل شركات أمريكية لتوزيع المواد الغذائية.

وأكد أن الأمريكيين لم يغيروا موقفهم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا في قطاع غزة.

وفي مؤشر جديد عل استعار الخلاف مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قال سموتريتش: إن بن غفير مجرم ولا يجوز له تسريب معلومات من مجلس الوزراء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة غارات مكثفة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.