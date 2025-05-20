ترامب يصف الرئيس الروسي بـ"الجنتلمان لطيف المعشر"



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما أمس، أنه "جنتلمان لطيف المعشر".

قال ترامب في حفل عشاء لمجلس أمناء مركز جون كينيدي للفنون المسرحية: "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يدعى بوتين، أجرينا محادثة جيدة وحققنا بعض التقدم".

بهذا الشكل وصف الرئيس الأمريكي للضيوف، اليوم الماضي من عمل إدارته.

بعد ظهر يوم أمس الاثنين، جرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، استمرت أكثر من ساعتين.

ومن جانبه وصف الرئيس الروسي المحادثة مع ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر بوتين أن ترامب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة مع تحديد عدد من المواقف، مثل مبادئ التسوية، وتوقيت اتفاق السلام المحتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقات ذات صلة".