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الكرملين: اتفاقية وقف إطلاق النار والسلام مع أوكرانيا ستكون معقدة

06:34 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف

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وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن صياغة مذكرة تفاهم بين موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار وعملية السلام ستكون عملية معقدة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى صعوبة تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال: "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن يكون هناك أي مواعيد نهائية، من الواضح أن الجميع يريد إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن، ولكن، بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل".

وأضاف أن "الجانبين، الروسي والأوكراني، سيعملان على صياغة مسودات الوثائق، وسيتم تبادلها، ثم ستجري اتصالات معقدة من أجل التوصل إلى نص موحد"، وفقا لسكاي نيوز.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب عدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا، في محاولة لدفع جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار.

في حين قال بوتين إن موسكو مستعدة للعمل مع كييف على مذكرة تتعلق باتفاق سلام محتمل في المستقبل.

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