23 شهيدا في مجزرة إٍسرائيلية بدير البلح وحي الدرج بقطاع غزة



وكالات

استشهد 10 فلسطينيين وعدد من المصابين بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو سمرة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما لا يزال هناك عالقون تحت الأنقاض.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منزل بشارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارة إسرائيلية أخرى على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتم انتشال شهيدة وعدد من الإصابات بينما لا يزال هناك مفقودين بالمكان، وفقا لما ذكرته الغد.

وقامت قوات الاحتلال بقصف على مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج بمدينة غزة، بالإضافة إلى احتراق نازحين بعد قصف الاحتلال المدرسة التي تؤوي نازحين بحي الدرج شرقيم مدينة غزة.

وفي حصيلة أولية، استشهد 13 فلسطينيًا كانوا عبارة عن جثث متفحمة بشكل كامل وإصابات أغلبها حروق خطيرة جراء قصف مدرسة موسى بن نصير وصلت لمستشفى المعمداني.



واستهدفت غارة إسرائيلية خيام للنازحين محيط محطة راضي وتم نقل إصابات لمستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما أن هناك قصف مدفعي جديد يستهدف المناطق الشرقية للنصيرات وسط قطاع غزة، في الوقت الذي نفذت فيه قوات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة شرقي غزة.

ونسف الاحتلال بقصف مدفعي شرق بلدة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وطالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، الإثنين، إسرائيل بالسماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا يمكنها دعم الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل.