الأردن: تجويع 2.3 مليون فلسطيني جريمة يجب على العالم التحرك لوقفها



وكالات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروعة.

وذكر أن تجويع 2.3 مليون فلسطيني جريمة يجب على العالم التحرك لوقفها فورا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن إنقاذ سكان قطاع غزة من الموت جوعا وجفافا ونقصا في الرعاية الطبية، يجب أن يكون أولوية يتجند لها المجتمع الدولي بأسره، مؤكدا وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

ودعا وزير الخارجية الأردني إلى إيصال المساعدات فورا والسماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيعها، مطالبا إسرائيل بالسماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات.

وشدد الصفدي على وجوب إبرام صفقة تبادل وإنهاء العدوان فورا.

يأتي ذلك بعد أن اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على السماح بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى القطاع المحاصر استجابة للقلق العالمي.