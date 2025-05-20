النار اشتعلت بأجسام النازحين.. إسرائيل تقصف مدرسة في قطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية لمدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في أجساد نازحين وسقوط ضحايا.

وفي إحصائية أولية، قالت مصادر طبية، إن 8 شهداء على الأقل، سقطوا في قصف المدرسة، بواسطة طائرتين انتحاريتين على غرف النازحين، وفقا لروسيا اليوم.

قال شهود عيان، إن النيران اندلعت في الغرف التي تكتظ بالنازحين، واحترق العديد منهم، في ظل انعدام وسائل الإنقاذ والإسعاف، وسمع صراخ المصابين في المكان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تصاعد ألسنة اللهب جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

وفي شمال ووسط قطاع غزة، قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مراكز إيواء للنازحين، ومنازل مأهولة بالسكان.

فيما قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 12 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، قتلوا، جراء قصف منزل عائلة أبو سمرة، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قالت مصادر فلسطينية، إن 8 أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف لنازحين داخل محطة راضي للبترول، غرب المخيم.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عبر تصريح صحفي من أن الممارسات الإسرائيلية ضد المستشفيات ستؤدي إلى سيناريوهات كارثية.