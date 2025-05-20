هل تنسحب واشنطن من جهود تسوية نزاع أوكرانيا وروسيا؟



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن قد تنسحب من الجهود لتسوية النزاع في أوكرانيا وتترك الأمر للأوروبيين في حال عدم تحقيق أي تقدم في هذا المجال.

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول "خطوط واشنطن الحمراء" في ما يتعلق بالتسوية الأوكرانية: "لدي خط محدد، لكنني لا أريد أن أتحدث عما تتمثل فيه خطتي، لأن ذلك قد يجعل المفاوضات أكثر تعقيدا برأيي".

وتوقع ترامب حدوث "شيء كبير" في عملية التسوية، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "وإن لم يحدث ذلك، فإنني سأنسحب وهم الأوروبيون سيضطرون للاستمرار، وهكذا كان الوضع في أوروبا ويجب أن يبقى هناك".

واعتبر أن الولايات المتحدة أصبح مشاركة في العملية بسبب سياسات الرئيس السابق جو بايدن.

ويأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الذي بحثا خلاله التسوية في أوكرانيا إلى جانب قضايا أخرى.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مرارا في وقت سابق أن واشنطن قد تدير ظهرها لعملية التسوية في حال عدم إحراز أي تقدم.