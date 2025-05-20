إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية

وكالات

أصيب طفلين فلسطينيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة الخضر وتمركز قرب دوار البالوع وأطلق الأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة طفلين أحدهما في بطنه وحالته وصفت بالخطيرة والآخر في يده تم نقلهما على إلى المستشفى.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا من بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت منزل المواطن مراد طقاطقة واعتقلت نجله ثائر الذي يبلغ من العمر 17 عاما بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد على بلدتي بروقين وكفر الديك غرب مدينة سلفيت، لليوم الخامس على التوالي، في إطار عمليات التمشيط وملاحقة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وأدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين قرب مستوطنة بروخين.

ودفعت قوات الاحتلال بمئات الجنود الراجلين، إلى جانب عشرات الآليات والعربات العسكرية، في عملية انتشار موسعة داخل البلدتين، تخللها مداهمات عنيفة للمنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية، وسط حملات احتجاز وتحقيق ميداني واسعة النطاق، شملت عددًا كبيرًا من المواطنين، قبل أن تعتقل بعضهم وتنقلهم إلى مراكز التحقيق.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت باح اليوم بهدم منزل مكون من ثلاث طبقات في بلدة بروقين، بذريعة البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة (ج)، في تصعيد جديد ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذلك ضمن تصعيد ميداني متواصل يشهده الإقليم، وسط تزايد اقتحامات المنازل وهجمات المستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات فلسطينية فجر الإثنين مستخدمة الآليات العسكرية والكلاب البوليسية، ونفذت عمليات تفتيش عنيفة داخل المنازل.

في مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي القرعان واعتقلت شابين بعد تحقيق ميداني، أعقبته أعمال تفتيش واسعة طالت ممتلكات الأهالي.

أما في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، فقد داهمت قوات الاحتلال المخيم واعتقلت شابين آخرين، وسط انتشار مكثف للجنود في أزقة المنطقة.

وفي جنين، استهدفت الحملة الحي الشرقي من المدينة، حيث جرى اعتقال شابين بعد تفتيش منزليهما، قبل انسحاب القوات من المنطقة.

كما طالت الحملة مدينة طوباس، حيث اعتُقل شاب بعد مداهمة منزله، في حين اعتُقل شاب آخر من ضاحية شويكة في طولكرم شمال الضفة.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة متصاعدة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تكثف قوات الاحتلال من عملياتها الليلية، في ظل حالة من التوتر الأمني وتصاعد المواجهات في مناطق عدة.

وفي سياقٍ متصل، أُصيب شابان فلسطينيان بجروح إثر هجوم نفذته مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على بلدة دير بلوط غرب سلفيت، إذ أقدم عشرات المستوطنين المسلحين على اقتحام البلدة والاعتداء على المواطنين، مما أدى إلى إصابة شابين واندلاع حرائق في ثلاث غرف زراعية، إلى جانب إطلاق نار عشوائي باتجاه منازل السكان، ما تسبب بحالة من الذعر.

ويأتي الاعتداء ضمن تصعيد غير مسبوق في وتيرة الهجمات الاستيطانية خلال الأيام الأخيرة، إذ سُجلت هجمات على أكثر من 5 منازل فلسطينية، وإحراق ما يقارب 20 مركبة، إضافة إلى قيام المستوطنين بقطع الطرق في أكثر من 30 نقطة بالضفة.

ويأتي هذا التصعيد وسط اتهامات لجيش الاحتلال بالتواطؤ، من خلال توفير الحماية للمستوطنين وعدم ملاحقتهم، ما يُعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر اليومي ويقوض الأمن في المنطقة، وفقا لما ذكرته الغد.