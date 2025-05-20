استشهاد 12 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد 12 فلسطينيًا جرّاء قصف إسرائيلي لمنزلا تابع لعائلة في حي المحطة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

كما استهدفت غارة إسرائيلية خيام نازحين بمحيط محطة راضي بالنصيرات ونقل إصابات لمستشفى العودة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة إٍسرائيلية، استهدفت منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية مكثفة على حي التفاح شرقي غزة.

وينفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية عنيفة شرقي مدينة غزة.