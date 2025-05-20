ترامب: أبلغت الرئيس الروسي بضرورة وقف إراقة الدماء في أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة وقف إراقة الدماء في أوكرانيا.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي له إلى أن بوتين يريد إنهاء الحرب وهناك فرصة رائعة لتحقيق السلام.

وأضاف أنه سيكون من الرائع أن تجري روسيا وأوكرانيا محادثات لوقف إطلاق النار في الفاتيكان، قائلا: "إن ذلك سيضيف أهمية إضافية إلى الإجراءات"، بحسب الغد.

وأكد أنه قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمته معه في وقت سابق اليوم: "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير"؟.

وأضاف ترامب: "تحدثت مع قادة أوروبيين لوقف نزيف الحرب في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي على أن حرب أوكرانيا ما كانت لتحدث لو كان رئيسا حينها، كما أن هجوم السابع من أكتوبر ما كان ليحدث لو كان رئيسا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين سارت على ما يرام، وإن موسكو وكييف ستبدآن فورا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترمب: "إن الفاتيكان ممثلا في البابا، أبدى اهتمامه باستضافة المفاوضات. فلتبدأ العملية".

بدوره، قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا ما وصفها الأخير بآفاق مبهرة للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية الإثنين، مضيفا أن البلدين يعملان على صفقة جديدة لتبادل السجناء.

وقال بوتين بعد المكالمة، إن روسيا ستعمل مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم حول اتفاق سلام مستقبلي.

وقال ترامب: إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن مفاوضات لوقف إطلاق النار على الفور.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للسياسة الخارجية، للصحفيين إن الزعيمين لم يناقشا جدولا زمنيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن ترمب أكد اهتمامه بالتوصل إلى اتفاقيات بسرعة.

وتابع: "تحدث الرئيسان أيضا بتفصيل عن مستقبل علاقاتنا، ويمكنني القول إن الرئيس ترامب تحدث بتأثر عن آفاق هذه العلاقات".

وأضاف: "لقد أكد تحديدا أن آفاق العلاقات الثنائية بعد حل النزاع الأوكراني تبدو مبهرة، وأنه بصفته رئيسا للولايات المتحدة، يرى روسيا أحد أهم شركاء أمريكا بالشؤون التجارية والاقتصادية".

وذكر أوشاكوف أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على وضع تفاصيل عملية لتبادل السجناء بين البلدين، والتي تشمل تسعة أشخاص من كل جانب، لكن الموعد لم يتحدد.