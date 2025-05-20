الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في خطاب نقله التلفزيون: "ردا على التصعيد الإسرائيلي الوحشي على أهلنا وإخواننا في غزة وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة الإبادة الجماعية التي لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، فإن القوات المسلحة اليمنية، قررت تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا".

وأضاف: "ننوه كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان البيان ضمن بنك الأهداف"، وفقا لما ذكرته الغد.

ويواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكنهم وافقوا على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

ونفذت إسرائيل ضربات ردا على إطلاق الصواريخ منها ضربة في السادس من مايو ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وقتلت عدة أشخاص.