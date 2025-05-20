إعلان

الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟

02:08 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

الحوثيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في خطاب نقله التلفزيون: "ردا على التصعيد الإسرائيلي الوحشي على أهلنا وإخواننا في غزة وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة الإبادة الجماعية التي لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، فإن القوات المسلحة اليمنية، قررت تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا".

وأضاف: "ننوه كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان البيان ضمن بنك الأهداف"، وفقا لما ذكرته الغد.

ويواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكنهم وافقوا على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

ونفذت إسرائيل ضربات ردا على إطلاق الصواريخ منها ضربة في السادس من مايو ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وقتلت عدة أشخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيون ميناء حيفا في إسرائيل حظر جوي على ميناء حيفا في إسرائيل إسرائيل اليمن أنصار الله في اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان